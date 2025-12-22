Presente a Riyadh per la finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Ciro Ferrara ha parlato così anche del campionato

22 dicembre 2025

Presente a Riyadh per la finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Ciro Ferrara ha parlato così:

"Non c'è un calciatore che non abbia il desiderio di conquistare un titolo, a maggior ragione di queste due società che meritano entrambe di essere qui. I giocatori in campo daranno l'anima per conquistare un titolo importante per il loro palmarès, sarebbe il coronamento di quanto fanno l'anno scorso e una grandissima soddisfazione"

Su chi vede favorito — "È una finale, sarà una partita secondo me con ritmi alti e grande intensità. Bisognerà vedere se i calciatori estrosi riusciranno a fare la differenza".

Se ha sentito l'amico Conte — "Non l'ho sentito, non mi permetterei mai prima di una gara così importante. Antonio è un carissimo amico, insieme abbiamo gioito e sofferto tanto da giocatori. Per dir la verità, quando eravamo avversari non ci stavamo tanto simpatici, e l'amicizia tra noi è nata successivamente, quando siamo diventati compagni. Gli auguro il meglio".

Sul Milan di Allegri — "Allegri non ha bisogno di consigli dal sottoscritto, perché ha esperienza e spalle larghe per affrontare questa nuova avventura. Il Milan rientra sicuramente tra i club che possono contendersi il titolo e lottare fino alla fine".

Sulla Juve di Spalletti — "Questo è un campionato equilibrato, dove se vinci una-due partite poi ti riagganci alle squadre sopra. La Juve, battendo la Roma, si è riagganciata e per la storia che ha deve lottare fino alla fine per vincere lo scudetto".

(TMW)