Bucchioni: “Scudetto? Inter in difficoltà, Chivu confuso. Ora tornano fuori…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito del momento che sta attraversando la squadra nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 22:02)

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni: "Scudetto? Le cose sono cambiate nelle ultime settimane, in peggio per l’Inter e in meglio per Napoli e Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions e i risultati negativi, ho visto un’Inter in difficoltà, senza più l’idea di squadra. Contro la Fiorentina è stata imbarazzante, non è riuscita a gestire nemmeno il vantaggio. Invece il Napoli ha superato i momenti difficili e ora sta recuperando giocatori importanti. Mancano otto partite e con un allenatore come Conte, che nei finali di stagione sa esaltarsi, tutto è possibile”.

Quanto pesa l’esperienza degli allenatori rispetto a quella di Chivu?

“Tantissimo. In una volata così la gestione del gruppo è fondamentale. Allegri lo ha dimostrato nel derby, Conte lo sta dimostrando da mesi. Chivu invece nelle difficoltà è sembrato in confusione. Contro la Fiorentina l’Inter era in inferiorità a centrocampo e non ha cambiato nulla finché la partita non era compromessa. Sono dettagli che alla fine fanno la differenza”.

Il lavoro di Conte si vede soprattutto dopo le difficoltà affrontate dal Napoli?

“Assolutamente sì. Quando mancavano tanti centrocampisti o gli esterni, un’altra squadra si sarebbe persa. Conte invece ha cambiato modulo, ha adattato i giocatori, ha tenuto il gruppo compatto. Non è stata una stagione perfetta, ma il Napoli è ancora lì e questo dice tutto. A inizio anno dicevamo che le squadre più forti erano Inter e Napoli, e ora quei valori stanno tornando fuori”.

Vedi il Napoli più credibile del Milan nella corsa finale?

“Sì, in questo momento sì. Il Milan lo vedo più in difficoltà, con qualche giocatore in calo e un allenatore che si affida molto ai singoli. Il Napoli invece mi sembra più solido mentalmente e più convinto. Lo scontro diretto dirà molto, ma oggi vedo il Napoli come la rivale principale dell’Inter”.