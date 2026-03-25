Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta scudetto e si è soffermato sul momento dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 21:46)

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta scudetto e si è soffermato sul momento che sta attraversando l'Inter. “Questi sono i mesi in cui le squadre dovrebbero arrivare al massimo della forma, in più dovrebbe tornare tutti a disposizione. Il Napoli è in grande risalita, l’Inter deve stare attenta perché sei punti di vantaggio non sono poi così tanti. Il campionato è ancora aperto”.

“Tante situazioni, polemiche, episodi incidono sulla testa dei giocatori ma quelli dell’Inter sono abituati a questi livelli: i nerazzurri devono sapere che ci sono ancora tantissimi punti in palio ed il pareggio con la Fiorentina dimostra che la squadra di Chivu non riesce più a chiudere le partite con continuità. Do comunque il 70% di probabilità di vittoria all’Inter, il restante 30% va diviso tra Milan e Napoli, in vantaggio sui rossoneri per la qualità della rosa”.

“Chivu, Allegri, Conte: gli ultimi due sono vincenti per carriera, Chivu gode della massima stima da parte di Marotta, ci sta un periodo di flessione. Chivu però sarà aiutato dalla squadra stessa, con cui hanno grande feeling. Inoltre il vantaggio è ancora cospicuo”.

(Radio Marte)