Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha parlato anche della lotta scudetto. "Il Napoli è la squadra che può avere più rimpianti perché era quella che poteva fare di più, anche se gli infortuni hanno inciso. Il Milan invece credo che abbia i punti che ha meritato di avere, forse anche qualcosa in più. Quante volte i rossoneri hanno rischiato di perdere e non hanno perso o hanno vinto senza meritare di vincere? Non può sempre andar bene".