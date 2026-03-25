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fcinter1908 ultimora Pacchioni: “Scudetto? Napoli quella che può avere più rimpianti. Inter? L’avversario peggiore…”

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Pacchioni: “Scudetto? Napoli quella che può avere più rimpianti. Inter? L’avversario peggiore…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato anche della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha parlato anche della lotta scudetto. "Il Napoli è la squadra che può avere più rimpianti perché era quella che poteva fare di più, anche se gli infortuni hanno inciso. Il Milan invece credo che abbia i punti che ha meritato di avere, forse anche qualcosa in più. Quante volte i rossoneri hanno rischiato di perdere e non hanno perso o hanno vinto senza meritare di vincere? Non può sempre andar bene".

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"I pareggi con le piccole del resto non sono arrivati dopo prestazioni di alto livello, ma anzi sono arrivati segnando solo nel finale. Paradossalmente quella che può avere più rimpianti di tutti è l'Inter, che ora rischia di farsi venire un po' di braccino. L'avversario peggiore ora può essere rappresentato solo dai fantasmi del passato, tanto che contro la Fiorentina, anche sullo 0-1, già in molti si aspettavano che potesse arrivare il pareggio".

(TMW Radio)

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