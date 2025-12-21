Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha analizzato il momento particolarmente difficile della Fiorentina. Per il giornalista la soluzione ai problemi della Viola sarebbe quella di affidarsi a un uomo di calcio e fa un nome in particolare.
"Alla Fiorentina serve un uomo di calcio come il pane. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie, Paratici ha agganci e competenza. In un contesto disastrato come quello di Firenze può fare bene, a patto che abbia pieni poteri".
