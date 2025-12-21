FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Fiorentina, ecco cosa serve. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie…”

ultimora

Bucchioni: “Fiorentina, ecco cosa serve. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie…”

Bucchioni: “Fiorentina, ecco cosa serve. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha analizzato il momento particolarmente difficile della Fiorentina
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bucchioni: “Fiorentina, ecco cosa serve. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha analizzato il momento particolarmente difficile della Fiorentina. Per il giornalista la soluzione ai problemi della Viola sarebbe quella di affidarsi a un uomo di calcio e fa un nome in particolare.

Bucchioni: “Fiorentina, ecco cosa serve. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie…”- immagine 3
Getty Images

"Alla Fiorentina serve un uomo di calcio come il pane. Anche se ha il fardello delle vicende giudiziarie, Paratici ha agganci e competenza. In un contesto disastrato come quello di Firenze può fare bene, a patto che abbia pieni poteri".

 

Leggi anche
FANTACALCIO – Genoa-Atalanta, formazioni UFFICIALI: le scelte di De Rossi e Palladino
Politano: “Finale meritatissima. Il Bologna è forte. I rigori? Puoi allenarli, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA