Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Genoa è a caccia dei tre punti
Genoa-Atalanta chiudono la a 16esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro l'Inter, la squadra allenata da De Rossi è a caccia dei tre punti, fondamentali in chiave salvezza. Dall'altra parte i nerazzurri di Palladino cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza contando la gara di Champions contro il Chelsea.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA: Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban

ATALANTA: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca

