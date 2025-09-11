FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Il calcio è un po’ come l’arte: Chivu deve prendere l’Inter di Inzaghi e…”

ultimora

Bucciantini: “Il calcio è un po’ come l’arte: Chivu deve prendere l’Inter di Inzaghi e…”

Bucciantini: “Il calcio è un po’ come l’arte: Chivu deve prendere l’Inter di Inzaghi e…” - immagine 1
A Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu.

Obiettivo dei nerazzurri in Champions League? Competitività massima in Italia e in Europa, con Inzaghi ha fatto davvero il massimo per me.

Bucciantini: “Il calcio è un po’ come l’arte: Chivu deve prendere l’Inter di Inzaghi e…”- immagine 2
Getty

Chivu dà l’impressione di voler mettere attaccanti in campo. Il calcio è un po’ come l’arte: se sai copiare sei un genio, ma copiare è impossibile e imitare non va bene, allora bisogna metterci del proprio. Inzaghi era stato preso per consolidare il 3-5-2 di Conte, ma quanto l’ha fatto proprio? Quanto ha giocato diversamente poi? Chivu deve fare lo stesso. Il titolare nuovo dell’Inter è proprio Chivu.

LEGGI ANCHE

Bucciantini: “Il calcio è un po’ come l’arte: Chivu deve prendere l’Inter di Inzaghi e…”- immagine 3
Getty

L’Inter è rispettata in Europa, ha eliminato Bayern e Barcellona, ha fatto due finali. Non è tra le favorite, ma cresce quando cominciano le coppe, l’Inter si esalta e cresce con le coppe”.

Leggi anche
Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri,...
Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina: “Vi voglio bene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA