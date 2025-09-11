Chivu dà l’impressione di voler mettere attaccanti in campo. Il calcio è un po’ come l’arte: se sai copiare sei un genio, ma copiare è impossibile e imitare non va bene, allora bisogna metterci del proprio. Inzaghi era stato preso per consolidare il 3-5-2 di Conte, ma quanto l’ha fatto proprio? Quanto ha giocato diversamente poi? Chivu deve fare lo stesso. Il titolare nuovo dell’Inter è proprio Chivu.