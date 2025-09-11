L’Inter è rispettata in Europa, ha eliminato Bayern e Barcellona, ha fatto due finali. Non è tra le favorite, ma cresce quando cominciano le coppe, l’Inter si esalta e cresce con le coppe”.
A Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu.
“Obiettivo dei nerazzurri in Champions League? Competitività massima in Italia e in Europa, con Inzaghi ha fatto davvero il massimo per me.
Chivu dà l’impressione di voler mettere attaccanti in campo. Il calcio è un po’ come l’arte: se sai copiare sei un genio, ma copiare è impossibile e imitare non va bene, allora bisogna metterci del proprio. Inzaghi era stato preso per consolidare il 3-5-2 di Conte, ma quanto l’ha fatto proprio? Quanto ha giocato diversamente poi? Chivu deve fare lo stesso. Il titolare nuovo dell’Inter è proprio Chivu.

