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fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Conte via da Napoli? Se vi ricordate, quando Antonio lascia l’Inter poi…”
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Bucciantini: “Conte via da Napoli? Se vi ricordate, quando Antonio lascia l’Inter poi…”
In studio a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Antonio Conte ed è tornato anche sul suo addio all'Inter
In studio a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Antonio Conte ed è tornato anche sul suo addio all'Inter:
“Conte quando ha lasciato le panchine non aveva nulla. Non lascia squadre perché ha altro, si prende tempo lui. È successo dopo la Juve, dopo l’Inter, succede sempre che si fermi un po’ prima di ripartire. Dà tanto e pretende tempo, ha bisogno di staccare un attimo, ma è sempre successo. Se no si dicono cose inesatte. Trova qualcosa sempre perché è bravo, ma non ha altro”.
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