“Conte quando ha lasciato le panchine non aveva nulla. Non lascia squadre perché ha altro, si prende tempo lui. È successo dopo la Juve, dopo l’Inter, succede sempre che si fermi un po’ prima di ripartire. Dà tanto e pretende tempo, ha bisogno di staccare un attimo, ma è sempre successo. Se no si dicono cose inesatte. Trova qualcosa sempre perché è bravo, ma non ha altro”.