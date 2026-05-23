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Giaccherini: “Per l’Inter stagione incredibile e straordinaria. Lautaro? Ricordo il gol…”

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Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Bologna-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Bologna-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "Ci sono tante soddisfazioni per una stagione incredibile, vincere trofei non è mai semplice. Credo che l'Inter vorrà chiuderla al meglio, la formazione sarà rivoluzionata. Stagione incredibile, fatta di un cammino straordinario che vuole culminare con una vittoria".

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Getty Images

"Lautaro dal 1'? Credo che gli serva per ritrovare la forma migliore in vista del Mondiale. È sempre un rischio è perché ha avuto un problema al polpaccio che è un muscolo fastidioso, però se vuole giocare è per questo. Ha fatto tanti gol belli, mi viene in mente quello fatto col Genoa. Non lo valuto solo per i numeri, ma a 360º. È il leader tecnico di questa squadra".

(Dazn)

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