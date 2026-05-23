Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Bologna-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "Ci sono tante soddisfazioni per una stagione incredibile, vincere trofei non è mai semplice. Credo che l'Inter vorrà chiuderla al meglio, la formazione sarà rivoluzionata. Stagione incredibile, fatta di un cammino straordinario che vuole culminare con una vittoria".

"Lautaro dal 1'? Credo che gli serva per ritrovare la forma migliore in vista del Mondiale. È sempre un rischio è perché ha avuto un problema al polpaccio che è un muscolo fastidioso, però se vuole giocare è per questo. Ha fatto tanti gol belli, mi viene in mente quello fatto col Genoa. Non lo valuto solo per i numeri, ma a 360º. È il leader tecnico di questa squadra".