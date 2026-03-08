Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha commentato così la probabile coppia d'attacco dell'Inter nel derby di questa sera, ovvero Pio Esposito e Bonny:
"Esposito e Bonny? Sono pronti e si sono guadagnati questa possibilità, anche per l'atteggiamento che hanno".
"Ormai, poi, se devi scegliere la formazione titolare dell'Inter, Esposito lo consideri. Tante assenze da entrambe le parti, quelle dell'Inter tolgono mestiere e personalità. Non so pesare chi sia messo peggio".
(Fonte: Sky Sport)
