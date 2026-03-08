"Chivu? Cristian è un allenatore che da giocatore ha avuto maestri pazzeschi. Poi, viene dalla scuola dell'Ajax ed è riuscito a prendere un gruppo distrutto dalla finale di Champions, passando per un Mondiale per Club non bellissimo, e un inizio di campionato con due sconfitte".

"Ma è lì che un bravo allenatore riesce a capire come riprendere il gruppo e a risollevarlo. Lui è riuscito a ridare all'Inter il ruolo di squadra più forte. Ma non è stato uno psicologo, è stato anche un tattico, visto come ha recuperato alcuni giocatori, come Zielinski. Sommer? Lo difendo, un portiere che fa 14 cleansheet... Tutti i portieri commettono errori, ma lui riesce a dare tranquillità alla difesa. L'eventuale sostituto deve dare un valore aggiunto. Io prenderei un italiano: Carnesecchi, Caprile. Sui portieri italiani c'è l'imbarazzo della scelta".