Negli studi di Sky Sport 24, Walter Zenga ha parlato anche di Inter a poche ore dal fischio d'inizio del derby. Ecco le sue parole:
ultimora
Zenga: “Inter, chi dopo Sommer? Non solo Vicario, faccio altri due nomi. Andrei su…”
"Chivu? Cristian è un allenatore che da giocatore ha avuto maestri pazzeschi. Poi, viene dalla scuola dell'Ajax ed è riuscito a prendere un gruppo distrutto dalla finale di Champions, passando per un Mondiale per Club non bellissimo, e un inizio di campionato con due sconfitte".
"Ma è lì che un bravo allenatore riesce a capire come riprendere il gruppo e a risollevarlo. Lui è riuscito a ridare all'Inter il ruolo di squadra più forte. Ma non è stato uno psicologo, è stato anche un tattico, visto come ha recuperato alcuni giocatori, come Zielinski. Sommer? Lo difendo, un portiere che fa 14 cleansheet... Tutti i portieri commettono errori, ma lui riesce a dare tranquillità alla difesa. L'eventuale sostituto deve dare un valore aggiunto. Io prenderei un italiano: Carnesecchi, Caprile. Sui portieri italiani c'è l'imbarazzo della scelta".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA