Bucciantini: “Inter, bellezza e grazia. Lautaro, che intimità con la porta”

Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio
Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio: "Il gol di Lautaro sarà anche brutto da vedere nel movimento, ma un attimo prima ha guardato se la palla arrivava e poi ha affrettato il tutto: è l'esempio dell'intimità che ha con la porta.

Comunque sia la trova: è il ragazzo che ha il miglior rapporto con la porta che c'è nel campionato italiano. L'Inter è questa, ce l'ha nella natura dei giocatori: ha questa bellezza e grazia e se rimane anno dopo anno è per interezza.

Prime in classifica c'è la squadra più continua di questi 6-7 anni e quella che è cresciuta di più. Nessuno può negare che l'Inter è la più continua al vertice: il Napoli un anno arriva primo, l'anno dopo è decimo ed un colabrodo. Vincere quel campionato per l'Inter era impossibile".

