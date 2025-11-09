Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio

Marco Astori Redattore 9 novembre - 23:38

Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio: "Il gol di Lautaro sarà anche brutto da vedere nel movimento, ma un attimo prima ha guardato se la palla arrivava e poi ha affrettato il tutto: è l'esempio dell'intimità che ha con la porta.

Comunque sia la trova: è il ragazzo che ha il miglior rapporto con la porta che c'è nel campionato italiano. L'Inter è questa, ce l'ha nella natura dei giocatori: ha questa bellezza e grazia e se rimane anno dopo anno è per interezza.

Prime in classifica c'è la squadra più continua di questi 6-7 anni e quella che è cresciuta di più. Nessuno può negare che l'Inter è la più continua al vertice: il Napoli un anno arriva primo, l'anno dopo è decimo ed un colabrodo. Vincere quel campionato per l'Inter era impossibile".