Marco Bucciantini, su Skysport, ha parlato del ritorno della gara dei play-off di Champions contro il Bodo. Si è soffermato sulla rivale nerazzurra che all'andata ha vinto, sul campo sintetico dell'Aspmyra Stadion, 3 a 1. "È da superare l'idea che il Bodo sia solo una squadra di Norvegia. Lì costruisce le sue opportunità ma riesce a combattere anche fuori casa", ha spiegato il giornalista.