FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucciantini: “L’Inter con la partita perfetta passa. Alla Juve potrebbe non bastare. Il Bodo…”

ultimora

Bucciantini: “L’Inter con la partita perfetta passa. Alla Juve potrebbe non bastare. Il Bodo…”

Bucciantini: “L’Inter con la partita perfetta passa. Alla Juve potrebbe non bastare. Il Bodo…” - immagine 1
Il giornalista di Skysport ha parlato della rivale nerazzurra in Champions
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Marco Bucciantini, su Skysport, ha parlato del ritorno della gara dei play-off di Champions contro il Bodo. Si è soffermato sulla rivale nerazzurra che all'andata ha vinto, sul campo sintetico dell'Aspmyra Stadion, 3 a 1. "È da superare l'idea che il Bodo sia solo una squadra di Norvegia. Lì costruisce le sue opportunità ma riesce a combattere anche fuori casa", ha spiegato il giornalista.

Bucciantini: “L’Inter con la partita perfetta passa. Alla Juve potrebbe non bastare. Il Bodo…”- immagine 2
Getty Images

"Il Bodo ha una caratteristica: sa attaccare. Certo deve essere l'Inter a tenerla lontana dalla porta, ma questa squadra sa attaccare. Con tanti uomini e in velocità, una squadra serena, che vive una favola, che gioca un sogno, come nelle favole. La squadra nerazzurra dovrà assediarla. Se l'Inter gioca la partita perfetta passa, se non è perfetta può passare lo stesso o anche con una partita di episodi, alla Juve (che  invece potrebbe non bastare una partita perfetta", ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Torino, UFFICIALE: esonerato Baroni, al suo posto arriva in panchina D’Aversa
Compagnoni: “Inter può ribaltare tranquillamente il Bodo! Dimarco clamoroso, oggi è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA