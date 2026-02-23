Marco Bucciantini, su Skysport, ha parlato del ritorno della gara dei play-off di Champions contro il Bodo. Si è soffermato sulla rivale nerazzurra che all'andata ha vinto, sul campo sintetico dell'Aspmyra Stadion, 3 a 1. "È da superare l'idea che il Bodo sia solo una squadra di Norvegia. Lì costruisce le sue opportunità ma riesce a combattere anche fuori casa", ha spiegato il giornalista.
Bucciantini: “L’Inter con la partita perfetta passa. Alla Juve potrebbe non bastare. Il Bodo…”
Il giornalista di Skysport ha parlato della rivale nerazzurra in Champions
"Il Bodo ha una caratteristica: sa attaccare. Certo deve essere l'Inter a tenerla lontana dalla porta, ma questa squadra sa attaccare. Con tanti uomini e in velocità, una squadra serena, che vive una favola, che gioca un sogno, come nelle favole. La squadra nerazzurra dovrà assediarla. Se l'Inter gioca la partita perfetta passa, se non è perfetta può passare lo stesso o anche con una partita di episodi, alla Juve (che invece potrebbe non bastare una partita perfetta", ha concluso il giornalista.
