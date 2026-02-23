FC Inter 1908
Torino, UFFICIALE: esonerato Baroni, al suo posto arriva in panchina D’Aversa

Il club granata ha deciso di cambiare allenatore per dare una scossa a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative
Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

