Compagnoni: “Inter può ribaltare tranquillamente il Bodo! Dimarco clamoroso, oggi è…”

Il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento dell'Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento dell'Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt: “L’Inter ha allungato in campionato e può ribaltare il risultato dell’andata, è quella con più chance di farlo delle italiane. La squadra nerazzurra sta privilegiando il campionato alla Champions in questa stagione, parliamoci chiaro. L’anno scorso potevano vincere tutto e sono rimasti con un pugno di mosche in mano…

L’Inter può ribaltare la gara col Bodo, tranquillamente. Sarei stupito in negativo se i nerazzurri non riuscissero. L’obiettivo primario mi sembra evidente che sia lo scudetto, poi chiaro che se vinci la Champions entri nella leggenda.

Il rendimento di Dimarco è clamoroso, con quel sinistro fa quel che vuole. Non ha la potenza di Roberto Carlos, ma il piede sì. È tra i primi 3 d’Europa nel suo ruolo, sicuramente”.

