In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento dell'Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt: “L’Inter ha allungato in campionato e può ribaltare il risultato dell’andata, è quella con più chance di farlo delle italiane. La squadra nerazzurra sta privilegiando il campionato alla Champions in questa stagione, parliamoci chiaro. L’anno scorso potevano vincere tutto e sono rimasti con un pugno di mosche in mano…