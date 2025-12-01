Negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri a Pisa per 2-0 con una doppietta di Lautaro:
"Ogni volta che Lautaro non segna si parla di problema, ma a fine stagione i suoi gol li fa sempre. Averlo in campo ti dà pericolosità verso gli avversari. Aspettare i gol di Lautaro è stupido, perché tanto arrivano. L'Inter è forte, ma è la meno brava a nascondere i suoi difetti, che vengono fuori un paio di volte al mese".
"Ieri a Pisa è stata decisiva la voglia di Pio Esposito. Lautaro c'è, se c'è anche la squadra resta la favorita del campionato. Il motore al massimo dell'Inter è il migliore. Ma al minimo, Napoli e Milan sanno vincere le partite, l'Inter no".
(Fonte: Sky Sport)
