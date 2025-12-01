"Ogni volta che Lautaro non segna si parla di problema, ma a fine stagione i suoi gol li fa sempre. Averlo in campo ti dà pericolosità verso gli avversari. Aspettare i gol di Lautaro è stupido, perché tanto arrivano. L'Inter è forte, ma è la meno brava a nascondere i suoi difetti, che vengono fuori un paio di volte al mese".