Competere innanzitutto

«Come ha detto ieri Del Piero, cosa aspettiamo, che perda qualcosa per criticarla? No, una squadra deve competere. Poi se qualcosa vince ancora meglio, per me però sono già grandi. Ci sono sempre dove conta. Prima ti accorgevi che Lautaro non stava bene dai gol che non faceva, adesso se sta bene lo noti anche in tante altre cose, da quello che mette e trasmette in campo e alla partita. È molto cresciuto come presenza e personalità, qualcosa di più importante del livello tecnico», ha continuato.