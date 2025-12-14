Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Genoa-Inter, Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria dei nerazzurri a Marassi:
Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…”
"Lautaro ha giocato molto bene, gran gol. La posizione che occupava consentiva alla squadra di uscire sempre su di lui. Quando l'Inter riesce a trovare subito le punte, gioca molto bene. In alcune circostanze poteva pungere anche di più. Lautaro ha una forza fisica incredibile, pur non essendo altissimo, ma ha tanta forza nelle gambe".
"Ma quello che mi entusiasma di questo giocatore è come calcia in porta, calcia veramente benissimo".
