"Lautaro ha giocato molto bene, gran gol. La posizione che occupava consentiva alla squadra di uscire sempre su di lui. Quando l'Inter riesce a trovare subito le punte, gioca molto bene. In alcune circostanze poteva pungere anche di più. Lautaro ha una forza fisica incredibile, pur non essendo altissimo, ma ha tanta forza nelle gambe".