FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…”

ultimora

Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…”

Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…” - immagine 1
Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Genoa-Inter, Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria dei nerazzurri a Marassi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Genoa-Inter, Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria dei nerazzurri a Marassi:

Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…”- immagine 2
Getty Images

"Lautaro ha giocato molto bene, gran gol. La posizione che occupava consentiva alla squadra di uscire sempre su di lui. Quando l'Inter riesce a trovare subito le punte, gioca molto bene. In alcune circostanze poteva pungere anche di più. Lautaro ha una forza fisica incredibile, pur non essendo altissimo, ma ha tanta forza nelle gambe".

Marchegiani: “Lautaro ha una forza incredibile. Ma quello che mi entusiasma di lui è…”- immagine 3
Sky

"Ma quello che mi entusiasma di questo giocatore è come calcia in porta, calcia veramente benissimo".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Bergomi: “Col Genoa Inter diversa, vi spiego. Lautaro? Ferri mi disse una cosa. E...
Lautaro, i dati non mentono: con Mbappé, Haaland e Kane ha partecipato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA