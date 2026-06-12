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fcinter1908 ultimora Bucciantini e il paragone illustre: “Solet perfetto per l’Inter: mi ricorda molto…”
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Bucciantini e il paragone illustre: “Solet perfetto per l’Inter: mi ricorda molto…”
Oumar Solet è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter: così a Sky Sport il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del difensore
Oumar Solet è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Così a Sky Sport il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del difensore, attualmente all’Udinese.
“Solet è perfetto per l’Inter. Il club non si confonde mai sul mercato perché la squadra gioca nella stessa maniera ormai da anni e quindi va dritta su quei nomi individuati per rinforzare la rosa.
Solet gioca già alla Desailly all’Udinese, viene dentro il campo, è perfetto per come gioca l’Inter”, ha sottolineato.
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