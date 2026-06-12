Oumar Solet è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter: così a Sky Sport il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del difensore

Oumar Solet è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter . Così a Sky Sport il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del difensore, attualmente all’Udinese.

“Solet è perfetto per l’Inter. Il club non si confonde mai sul mercato perché la squadra gioca nella stessa maniera ormai da anni e quindi va dritta su quei nomi individuati per rinforzare la rosa.