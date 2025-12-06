Negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha fatto alcune considerazioni prima del fischio d'inizio di San Siro tra Inter e Como. Ecco le sue parole:
"Nonostante nel post dominio Juve il Napoli abbia vinto più scudetto, l'Inter è sempre stata un po' il faro, perché ha vinto più trofei ed è arrivata in fondo in Europa. Ma ogni tanto mostra dei difetti di stoffa. Chivu sta facendo molto bene, ma non possiamo essere stupiti di fronte ai difetti dell'Inter. Oggi sono curioso di vedere la miglior difesa del campionato, il Como, contro la squadra che propone il miglior calcio".
"Chivu non ha lasciato indietro nessuno, nemmeno Luis Henrique. Tanto è vero che per esempio Zielinski, preso l'anno scorso, sta diventando molto importante quest'anno".
(Fonte: Sky Sport)
