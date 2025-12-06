FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica

ultimora

Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica

Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica - immagine 1
Il vice presidente dell'Inter parteciperà alla staffetta della fiamma olimpica nella tappa di Como, a pochi giorni dall'arrivo a Milano per l'inizio dei Giochi Olimpici
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

C'è anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola Olimpica. È cominciato oggi da Roma il Viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fiamma olimpica simbolo dei giochi attraverserà tutte le regioni d'Italia. Il suo viaggio durerà 63 giorni, attraverserà 60 città di tappa, oltre 12.000 chilometri e tutte le 110 province, toccando siti del patrimonio mondiale e paesaggi simbolo del Paese.

Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica- immagine 2

Nelle scorse ore sono state resi noti anche i teodofori che si passeranno a vicenda la fiaccola nelle varie città. Per la tappa di Varese ci sarà Allegri e con lui l’atleta paralimpico Alessandro Andreoni. A Mantova ci sarà l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, insieme alla velocista Grazia Attene e alla campionessa di tiro con l’arco Lucilla Boari.

Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica- immagine 3

A Como invece toccherà al vice presidente, nonché ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti portare la fiamma olimpica. Nella stessa tappa ci saranno con lui la calciatrice del Como Alisha Lehmann e dell’allenatore Cesc Fàbregas. Sarà una delle ultime tappe prima dell'arrivo a Milano della fiaccola dove ci saranno due ex tenniste, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta a raccoglierla.

(Fonte: repubblica.it)

Leggi anche
Inter-Como, formazioni UFFICIALI: Luis Henrique a destra. Zielinski dal 1′. Thu-La in attacco
FCINTER1908 – Inter, Chivu ha scelto: gioca Luis Henrique. La formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA