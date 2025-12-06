Milano-Cortina, anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola olimpica

Il vice presidente dell'Inter parteciperà alla staffetta della fiamma olimpica nella tappa di Como, a pochi giorni dall'arrivo a Milano per l'inizio dei Giochi Olimpici

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 17:16)

C'è anche Javier Zanetti tra i teodofori della fiaccola Olimpica. È cominciato oggi da Roma il Viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fiamma olimpica simbolo dei giochi attraverserà tutte le regioni d'Italia. Il suo viaggio durerà 63 giorni, attraverserà 60 città di tappa, oltre 12.000 chilometri e tutte le 110 province, toccando siti del patrimonio mondiale e paesaggi simbolo del Paese.

Nelle scorse ore sono state resi noti anche i teodofori che si passeranno a vicenda la fiaccola nelle varie città. Per la tappa di Varese ci sarà Allegri e con lui l’atleta paralimpico Alessandro Andreoni. A Mantova ci sarà l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, insieme alla velocista Grazia Attene e alla campionessa di tiro con l’arco Lucilla Boari.

A Como invece toccherà al vice presidente, nonché ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti portare la fiamma olimpica. Nella stessa tappa ci saranno con lui la calciatrice del Como Alisha Lehmann e dell’allenatore Cesc Fàbregas. Sarà una delle ultime tappe prima dell'arrivo a Milano della fiaccola dove ci saranno due ex tenniste, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta a raccoglierla.

