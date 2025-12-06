"Fabregas ha fatto bene a restare a Como? Rifiutare l'Inter è una scelta coraggiosissima, ma la comprendo perché sta costruendo qualcosa di straordinario. È giovane, non deve avere fretta. Dumfries? La scelta di Luis Henrique è per dare fiducia al giocatore e l'esperimento Carlos Augusto a destra sembra essere stato messo da parte. Diouf mi è piaciuto tanto, è tutta una scelta di Chivu perché nel suo passato non ha una esperienza da esterno, soprattutto a destra essendo mancino. Carlos Augusto si applicava, ma non era al suo agio, si trovava a volte a chiudere col piede sbagliato".