Presente a San Siro per commentare Inter-Como ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ha detto la sua sulla gara di San Siro: "Esultanza dei compagni con Esposito? Bellissimo segnale, credo che sia la testimonianza di un gruppo unito e di un gol trovato con un fondamentale diverso, il gol da fuori area".
Le parole di Andrea Stramaccioni rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como
"Fabregas ha fatto bene a restare a Como? Rifiutare l'Inter è una scelta coraggiosissima, ma la comprendo perché sta costruendo qualcosa di straordinario. È giovane, non deve avere fretta. Dumfries? La scelta di Luis Henrique è per dare fiducia al giocatore e l'esperimento Carlos Augusto a destra sembra essere stato messo da parte. Diouf mi è piaciuto tanto, è tutta una scelta di Chivu perché nel suo passato non ha una esperienza da esterno, soprattutto a destra essendo mancino. Carlos Augusto si applicava, ma non era al suo agio, si trovava a volte a chiudere col piede sbagliato".
