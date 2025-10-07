FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Scudetto? Napoli ha la difesa del Milan e crea quanto l’Inter. Col Genoa…”

ultimora

Bucciantini: “Scudetto? Napoli ha la difesa del Milan e crea quanto l’Inter. Col Genoa…”

Bucciantini: “Scudetto? Napoli ha la difesa del Milan e crea quanto l’Inter. Col Genoa…” - immagine 1
Le considerazioni del noto giornalista a proposito della squadra di Conte per lui ancora favorita per lo scudetto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli di questo inizio stagione lotta per lo scudetto insieme alle milanesi e un po’ più giù con la Roma e la Juventus.

Bucciantini: “Scudetto? Napoli ha la difesa del Milan e crea quanto l’Inter. Col Genoa…”- immagine 2
dazn

Il Napoli del secondo tempo col Genoa è favorito per vincere lo scudetto, perché se trova quell’intensità di gioco, quella fame lì, quella voglia di attaccare l’avversario e riconquistare la palla, allora appaia la difesa del Milan e le occasioni che fa l’Inter e insieme le trasforma in continuità e in squadra. Nel secondo tempo col Genoa è rinato il Napoli che può vincere lo scudetto”.

Leggi anche
Pastore: “Chivu, risposta non da…Inzaghi! Ora arrivano trappole di Allegri e Conte”
Abodi: “San Siro? Progetto Inter-Milan esiste già. Non c’è tempo da perdere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA