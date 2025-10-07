Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli di questo inizio stagione lotta per lo scudetto insieme alle milanesi e un po’ più giù con la Roma e la Juventus.

Il Napoli del secondo tempo col Genoa è favorito per vincere lo scudetto, perché se trova quell’intensità di gioco, quella fame lì, quella voglia di attaccare l’avversario e riconquistare la palla, allora appaia la difesa del Milan e le occasioni che fa l’Inter e insieme le trasforma in continuità e in squadra. Nel secondo tempo col Genoa è rinato il Napoli che può vincere lo scudetto”.