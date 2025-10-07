FC Inter 1908
Pastore: “Chivu, risposta non da…Inzaghi! Ora arrivano trappole di Allegri e Conte”

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato le parole di Chivu dopo il cambio di Dumfries
Andrea Della Sala 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato le parole di Chivu dopo il cambio di Dumfries, uscito dal campo non proprio contento:

"Dumfries? Risposta giusta di Chivu e non se Inzaghi l'avrebbe data con questa sdrammatizzazione. Chivu mi sembra molto intelligente. Il passato non si può cancellare, 4 anni così non li cancelli, non è esattamente il suo calcio ma lo sta assecondando e la squadra lo sta premiando. Detto che il calendario dell'Inter è stato facile, pra ci saranno sfide che la metteranno sotto pressione".

