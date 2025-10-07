Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato le parole di Chivu dopo il cambio di Dumfries, uscito dal campo non proprio contento:
"Dumfries? Risposta giusta di Chivu e non se Inzaghi l'avrebbe data con questa sdrammatizzazione. Chivu mi sembra molto intelligente. Il passato non si può cancellare, 4 anni così non li cancelli, non è esattamente il suo calcio ma lo sta assecondando e la squadra lo sta premiando. Detto che il calendario dell'Inter è stato facile, pra ci saranno sfide che la metteranno sotto pressione".
