La Serie A sempre più meta di campioni a fine corsa. È l'allarme lanciato da Marco Bucciantini intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. "La Serie A ha pescato a piene mani tra gli over 30… ma non solo: sono arrivati anche giocatori vicini ai 40 anni. Da Dzeko a Modric, fino ad altri nomi che sembrano presi più per nostalgia che per reale utilità".
Bucciantini: “La Serie A ha pescato tra gli over 30 e non solo. Ci siamo entusiasmati per…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha analizzato il mercato fatto dalle squadre di Serie A
"Ci siamo entusiasmati per un mercato che, alla fine, ha finito per danneggiare la Nazionale. Vedere Modric nel nostro campionato fa piacere, ma sarebbe stato meglio ammirarlo cinque anni fa, nel pieno della sua carriera".
