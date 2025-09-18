FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Bucciantini: “Sommer? Mai creduto a una cosa. Pio? Non me l’aspettavo. Thuram? Difficoltà a…”

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax
Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax. Il giornalista si è focalizzato sulla prestazione di alcuni giocatori in particolare, partendo da Thuram. "Anche Thuram era stato un po' chiacchierato semplicemente per il suo modo di stare in campo. Io mi sono trovato in difficoltà a seguire la logica di certe polemiche, anche se mi metto dalla parte degli appassionati che vedono in Juve-Inter vedono il momento di massima rivalità e partecipazione".

"Sommer? Non ho mai creduto che lo togliesse ieri sera, al limite può esserci un avvicinamento che prepara, che fosse la Champions in un momento difficile e soprattutto punire Sommer, poteva essere una mossa discutibile e sono contento che non l'abbia fatta. È uno che nello spogliatoio pesa. Pio Esposito? Mi fa piacere e non me l'aspettavo, un balzo doppio nelle gerarchie così immediato".

"Sono convinto che questo ragazzo abbia tanta personalità. Quando sta in campo non sente sulle spalle la pesantezza della maglia ma vede la leggerezza del gioco. È in queste partite che un giovane crescere, sia che va bene o che va male. la panchina invecchia, i giovani solo in campo possono crescere".

