L'esterno nerazzurro è sceso in campo nei minuti finali del secondo tempo: prima gara dopo l'infortunio estivo

Nella notte di venerdì Tajon Buchanan è sceso in campo nella vittoria esterna per 1-0 del Canada contro il Suriname, match valido per l’andata dei quarti di finale della Concacaf Nations League. Ai canadesi è bastato il gol realizzato da Hoilett all'82'.