“Per Cassano a volte serviva una specie di recinto. Antonio era esuberante, a volte anche irrispettoso verso qualche compagno, mantenere un equilibrio in squadra alle volte non era semplice.

Tutti gli riconoscevano la grande classe e l’ilarità, faceva divertire tutti. Se non ci fosse stato uno come lui, nei ritiri lunghi sarebbe stato più pesante il tempo”.