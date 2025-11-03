A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon, oggi Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato così di Antonio Cassano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Buffon: “Cassano a volte irrispettoso verso qualche compagno… Serviva una specie di recinto”
ultimora
Buffon: “Cassano a volte irrispettoso verso qualche compagno… Serviva una specie di recinto”
A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon, oggi Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato così di Antonio Cassano
“Per Cassano a volte serviva una specie di recinto. Antonio era esuberante, a volte anche irrispettoso verso qualche compagno, mantenere un equilibrio in squadra alle volte non era semplice.
Tutti gli riconoscevano la grande classe e l’ilarità, faceva divertire tutti. Se non ci fosse stato uno come lui, nei ritiri lunghi sarebbe stato più pesante il tempo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA