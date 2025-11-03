FC Inter 1908
A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon, oggi Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato così di Antonio Cassano
A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon, oggi Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato così di Antonio Cassano.

Per Cassano a volte serviva una specie di recinto. Antonio era esuberante, a volte anche irrispettoso verso qualche compagno, mantenere un equilibrio in squadra alle volte non era semplice.

Tutti gli riconoscevano la grande classe e l’ilarità, faceva divertire tutti. Se non ci fosse stato uno come lui, nei ritiri lunghi sarebbe stato più pesante il tempo”.

