L'ex difensore di Juventue e Nazionale prende il posto lasciato vacante da Francesco Calvo, trasferitosi in Inghilterra

Sarà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Il dirigente bianconero è stato eletto infatti nell'assemblea odierna, subentrando così all'ex juventino Francesco Calvo che ha lasciato la società la scorsa estate per trasferirsi all'Aston Villa.