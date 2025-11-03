Sarà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Il dirigente bianconero è stato eletto infatti nell'assemblea odierna, subentrando così all'ex juventino Francesco Calvo che ha lasciato la società la scorsa estate per trasferirsi all'Aston Villa.
Figc, Chiellini eletto nuovo consigliere in rappresentanza dei club della Lega Serie A
L'ex difensore di Juventue e Nazionale prende il posto lasciato vacante da Francesco Calvo, trasferitosi in Inghilterra
Chiellini si aggiunge così al presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.
(ANSA)
