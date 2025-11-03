Occhio alla sorpresa di formazione di casa Inter per la sfida di Champions League di mercoledì contro il Kairat. A parlarne è stato l’inviato di Sky Sport in vista della prossima sfida dei nerazzurri di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, occhio alla sorpresa di formazione col Kairat: può avere una chance da titolare…
ultimora
Sky – Inter, occhio alla sorpresa di formazione col Kairat: può avere una chance da titolare…
Occhio alla sorpresa di formazione di casa Inter per la sfida di Champions League di mercoledì contro il Kairat
“Frattesi è in rampa di lancio, probabilmente giocherà titolare in Champions contro il Kairat”, ha detto Matteo Barzaghi in collegamento all’indomani della vittoria di Verona.
L’ex Sassuolo è dunque pronto a partire dal 1’ nella gara in programma mercoledì sera a San Siro alle ore 21.
© RIPRODUZIONE RISERVATA