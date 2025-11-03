FC Inter 1908
Occhio alla sorpresa di formazione di casa Inter per la sfida di Champions League di mercoledì contro il Kairat
Alessandro Cosattini 

Occhio alla sorpresa di formazione di casa Inter per la sfida di Champions League di mercoledì contro il Kairat. A parlarne è stato l’inviato di Sky Sport in vista della prossima sfida dei nerazzurri di Cristian Chivu.

“Frattesi è in rampa di lancio, probabilmente giocherà titolare in Champions contro il Kairat”, ha detto Matteo Barzaghi in collegamento all’indomani della vittoria di Verona.

L’ex Sassuolo è dunque pronto a partire dal 1’ nella gara in programma mercoledì sera a San Siro alle ore 21.

