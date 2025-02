Gianluigi Buffon conosce bene Antonio Conte. L'ex numero uno a dato una sua personale lettura alle dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate in conferenza e in Tv. "In questo momento lui sta vivendo le pene dell'inferno. Io lo conosco bene... Per me è impossibile che lui si goda il viaggio, in mente ha l’obiettivo e lo vive con le pene dell’inferno".