«Sono rimasto molto sorpreso questa settimana dalle critiche molte feroci nei confronti di Inzaghi dopo la sconfitta di Inzaghi. A parte i social anche giornali importanti, colleghi autorevoli, giudizi severi, titoli ultimativi, tipo deve vincere lo scudetto, obbligo scudetto. Come a dire, se non vince deve andare via. Mi è sembrato tutto esagerato , non vorrei ricordare i sei trofei, la finale CL, lo scudetto, il livello del gioco della sua Inter ritenuto da tutti superiore del livello di quello dell'Inter di Conte, per esempio». Così. in un video per La Repubblica, Sandro Piccinini ha parlato dell'ultima sconfitta in casa nerazzurra e di come per quel tre a zero sia finito nel mirino di tifosi, giornalisti e quotidiani proprio Simone Inzaghi.