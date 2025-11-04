FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cruciani: “Bisseck da rosso, se non è espulsione quella… Ma è imbecille chi parla di…”

ultimora

Cruciani: “Bisseck da rosso, se non è espulsione quella… Ma è imbecille chi parla di…”

Cruciani: “Bisseck da rosso, se non è espulsione quella… Ma è imbecille chi parla di…” - immagine 1
Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast "Numer1", ha giudicato così l'episodio Giovane-Bisseck in Verona-Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast "Numer1", ha giudicato così l'episodio Giovane-Bisseck in Verona-Inter: "Io dico come la penso: l'ho rivisto tante volte. A velocità normale è espulsione: poi oggi ci siamo inventati i quattro principi per i quali si dà l'espulsione: io sono molto restio a darla facile, cambia e rovina le partite. I rossi devono essere dati con parsimonia: qui oggettivamente c'è un giocatore che vai a dire che va verso destra o sinistra, che la traiettoria non è dritta ma è dove c'è Sucic ma che è distante.

Cruciani: “Bisseck da rosso, se non è espulsione quella… Ma è imbecille chi parla di…”- immagine 2

Poi che è distante dalla porta. E' sostanzialmente un giocatore proiettato verso la porta senza Bisseck. Non è favoritismo: è ricicciata la storia di Conte-Marotta e della Marotta League, tutte ste stupidaggini qua, imbecilli quelli che parlano di favoritismi e campionato falsato. Per me l'espulsione, checché ne dicano Marelli e altri, c'è tutta perché è un giocatore che va verso la porta: tra l'altro se notate bene Bisseck, appena vede il giallo, sembra quasi sollevato perché consapevole di aver fatto una minchiata.

Cruciani: “Bisseck da rosso, se non è espulsione quella… Ma è imbecille chi parla di…”- immagine 3
Getty Images

E' vero che non c'è più la regola dell'ultimo uomo, ma è ultimo uomo di uno che arriva in ritardo su un errore, quello lo anticipa e Bisseck entra a gamba tesa: se non è espulsione quella io non so cosa possa essere espulsione oggi in Italia. E' un errore per me ma è è legittimo che abbia deciso per la non espulsione perché evidentemente secondo lui, visto il regolamento, non ci sono gli estremi".

Leggi anche
Zazzaroni sbotta con lo streamer: “Ti arriva una querela se dici questo di Marotta”....
UFFICIALE – Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata temporaneamente a Galloppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA