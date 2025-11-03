FC Inter 1908
Buffon: “Vorrei diventare responsabile della parte sportiva di un club! Non precludo nessuna società”

A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon ha parlato così del momento della Nazionale italiana allenata da Rino Gattuso
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon ha parlato così del momento della Nazionale italiana:

“Mi piacerebbe diventare responsabile della parte sportiva di una società. Non precludo niente, se voglio fare il professionista non voglio fare preclusioni. A meno che non vada proprio in contrasto totale con una scala di valori o col mio passato, ma penso sia giusto prendere in considerazione qualsiasi tipo di società.

Scelta Gattuso in Nazionale? Sotto certi aspetti spontanea, istintiva. Ranieri quando sembrava dovesse venire ha fatto delle valutazioni su passato, presente e futuro e non se l’è più sentita. C’erano 4 o 5 nomi più o meno importanti e io credo che in certi momenti al di là del nome e del passato, ci sono momenti storici in cui ci sono allenatori più funzionali. A prescindere da come andrà il percorso, sono convinto sia stata la scelta più giusta”, le parole del Capo Delegazione degli Azzurri.

