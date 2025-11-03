Scelta Gattuso in Nazionale? Sotto certi aspetti spontanea, istintiva. Ranieri quando sembrava dovesse venire ha fatto delle valutazioni su passato, presente e futuro e non se l’è più sentita. C’erano 4 o 5 nomi più o meno importanti e io credo che in certi momenti al di là del nome e del passato, ci sono momenti storici in cui ci sono allenatori più funzionali. A prescindere da come andrà il percorso, sono convinto sia stata la scelta più giusta”, le parole del Capo Delegazione degli Azzurri.