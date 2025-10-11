Giallo pesante per Alessandro Bastoni in Nazionale, nella sfida contro l’Estonia sul risultato di 2-0 per l’Italia.
Italia, giallo pesante per Bastoni: salta la gara di martedì contro Israele
Italia, giallo pesante per Bastoni: salta la gara di martedì contro Israele
Giallo pesante per Alessandro Bastoni in Nazionale, nella sfida contro l’Estonia sul risultato di 2-0 per l’Italia
Il difensore dell’Inter è stato ammonito nel secondo tempo della gara e salterà la prossima partita contro Israele in programma martedì. Bastoni potrà così tirare il fiato verso la ripresa del campionato: l'Inter ricordiamo che affronterà la Roma.
