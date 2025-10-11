Primo gol con la maglia della Nazionale per Pio Esposito. Dopo aver trovato la rete con la maglia dell'Inter, l'attaccante si è sbloccato anche in azzurro.
Primo gol con la maglia della Nazionale per Pio Esposito, che si è sbloccato anche in azzurro: ecco il video del gol
Nella ripresa di Estonia-Italia, l'attaccante dell'Inter ha realizzato la rete del momentaneo 3-0 con un bel tiro di prima intenzione su assist di Spinazzola.
