VIDEO / Italia, Pio Esposito si sblocca anche in azzurro: ecco il primo gol in Nazionale

Primo gol con la maglia della Nazionale per Pio Esposito, che si è sbloccato anche in azzurro: ecco il video del gol
Primo gol con la maglia della Nazionale per Pio Esposito. Dopo aver trovato la rete con la maglia dell'Inter, l'attaccante si è sbloccato anche in azzurro.

Nella ripresa di Estonia-Italia, l'attaccante dell'Inter ha realizzato la rete del momentaneo 3-0 con un bel tiro di prima intenzione su assist di Spinazzola.

Ecco il video del gol:

