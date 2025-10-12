Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e di Lituania-Polonia, match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro la Lituania, Sucic riposa
Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e di Lituania-Polonia, match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Il CT croato Dalic ha scelto di fare rotazioni e infatti non ci sono, almeno dall'inizio, diversi titolari: Petar Sucic partirà dalla panchina così come Gvardiol, Modric, Pasalic e Perisic.
Piotr Zielinski, invece, partirà titolare nel match da non sbagliare per la Polonia contro la Lituania. I polacchi sono secondi nel gruppo G dietro all'Olanda ma al pari della Finlandia, che però ha due partite in più.
