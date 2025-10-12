FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro la Lituania, Sucic riposa

ultimora

Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro la Lituania, Sucic riposa

Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro la Lituania, Sucic riposa - immagine 1
Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e di Lituania-Polonia, match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Matteo Pifferi Redattore 

Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e di Lituania-Polonia, match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il CT croato Dalic ha scelto di fare rotazioni e infatti non ci sono, almeno dall'inizio, diversi titolari: Petar Sucic partirà dalla panchina così come Gvardiol, Modric, Pasalic e Perisic.

Piotr Zielinski, invece, partirà titolare nel match da non sbagliare per la Polonia contro la Lituania. I polacchi sono secondi nel gruppo G dietro all'Olanda ma al pari della Finlandia, che però ha due partite in più.

Leggi anche
L’Olanda fa 4 gol alla Finlandia: 90′ per Dumfries, De Vrij resta fuori
Bernardeschi: “Quanti insulti presi per il fantacalcio! Italia? Non fa schifo da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA