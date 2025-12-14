Buon compleanno a Luis Henrique, che compie oggi 24 anni. L'esterno brasiliano sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, dopo essere arrivato in nerazzurro nell’estate 2025.
Inter, buon compleanno a Luis Henrique! Il messaggio di auguri del club
L'esterrno brasiliano, arrivato in nerazzurro questa estate a titolo definitivo dal Marsiglia, compie oggi 24 anni
Finora il numero 11 ha collezionato 16 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Decisivo il suo assist per il gol di Lautaro che ha sbloccato il match contro il Como, ultima partita casalinga dell'anno in Serie A.
A Luis Henrique vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!
