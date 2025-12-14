Buon compleanno a Luis Henrique , che compie oggi 24 anni. L'esterno brasiliano sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, dopo essere arrivato in nerazzurro nell’estate 2025.

Finora il numero 11 ha collezionato 16 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Decisivo il suo assist per il gol di Lautaro che ha sbloccato il match contro il Como, ultima partita casalinga dell'anno in Serie A.