Inter, buon compleanno a Luis Henrique! Il messaggio di auguri del club

L'esterrno brasiliano, arrivato in nerazzurro questa estate a titolo definitivo dal Marsiglia, compie oggi 24 anni
Buon compleanno a Luis Henrique, che compie oggi 24 anni. L'esterno brasiliano sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, dopo essere arrivato in nerazzurro nell’estate 2025.

Finora il numero 11 ha collezionato 16 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Decisivo il suo assist per il gol di Lautaro che ha sbloccato il match contro il Como, ultima partita casalinga dell'anno in Serie A.

A Luis Henrique vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!

