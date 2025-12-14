FC Inter 1908
L'Inter cerca i tre punti contro il Genoa in una trasferta storicamente non semplice per i nerazzurri. Le scelte di Chivu
Dopo la sconfitta contro il Liverpool, l'obiettivo è rialzarsi. L'Inter cerca i tre punti contro il Genoa in una trasferta storicamente ostica per i nerazzurri che a Marassi non vincono dal 2020.

Alla vigilia erano diversi i dubbi di formazione di Chivu, soprattutto in attacco e a centrocampo dove il ballottaggio lo vince Sucic con Mkhitaryan che si va in panchina. In attacco il tecnico nerazzurro sceglie Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo.

A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 11 Grønbæk, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 23 Carboni, 40 Fini, 70 Cornet, 73 Masini, 76 Venturino.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Rossi-Bercigli.

Quarto ufficiale: Fourneau.

VAR: Camplone.

Assistente VAR: Abisso.

