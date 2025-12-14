Dopo il Benfica in Champions, il Napoli cade anche in campionato. La squadra di Conte perde per 1-0 contro l'Udinese e rischia di finire al terzo posto se l'Inter dovesse battere il Genoa (nerazzurri in campo alle 18).

Partita giocata sottotono dagli azzurri che difronte avevano una squadra che ha messo in campo più energie e motivazioni creando non pochi grattacapi a Milinkovic. Dopo il gol annullato a Zaniolo dopo revisione Var, ci pensa un gran destro all'incrocio di Ekkelenkamp a regalare ai friulani una vittoria importante.