FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cannavaro: “Napoli fortissimo così come l’Inter, ma infortuni fanno la differenza. Scudetto…”

ultimora

Cannavaro: “Napoli fortissimo così come l’Inter, ma infortuni fanno la differenza. Scudetto…”

Cannavaro: “Napoli fortissimo così come l’Inter, ma infortuni fanno la differenza. Scudetto…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cannavaro: “Napoli fortissimo così come l’Inter, ma infortuni fanno la differenza. Scudetto…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto. "Il Napoli é una squadra fortissima al pari dell’Inter, gli infortuni hanno fatto la differenza, purtroppo Antonio in questo periodo non riesce ad avere tutti a disposizione e sicuramente questo ti condiziona".

Cannavaro: “Napoli fortissimo così come l’Inter, ma infortuni fanno la differenza. Scudetto…”- immagine 3
Getty Images

"Col Milan sarà una partita tosta come tutte le partite che si giocano oggi, vanno preparate tutti con grandissima attenzione. Lotta scudetto? Ci sono tante squadre in lista, il Milan non ha le coppe e quindi può avere un vantaggio come il Napoli l’anno scorso".

(kisskissnapoli.it)

Leggi anche
Chivu e l’Inter hanno voglia di un trofeo. Giornale: “Ne hanno bisogno perché...
Record, vittorie, cambio modulo: così Inzaghi ha ritrovato il sorriso all’Al-Hilal

© RIPRODUZIONE RISERVATA