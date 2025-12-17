Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto. "Il Napoli é una squadra fortissima al pari dell’Inter, gli infortuni hanno fatto la differenza, purtroppo Antonio in questo periodo non riesce ad avere tutti a disposizione e sicuramente questo ti condiziona".
"Col Milan sarà una partita tosta come tutte le partite che si giocano oggi, vanno preparate tutti con grandissima attenzione. Lotta scudetto? Ci sono tante squadre in lista, il Milan non ha le coppe e quindi può avere un vantaggio come il Napoli l’anno scorso".
