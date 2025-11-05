Buon compleanno a David Suazo! L'ex attaccante honduregno, 41 presenze e 8 gol con la maglia dell'Inter dal 2007 al 2011, compie oggi 46 anni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, buon compleanno a Suazo: il messaggio di auguri sui social nerazzurri
ultimora
Inter, buon compleanno a Suazo: il messaggio di auguri sui social nerazzurri
L'ex attaccante honduregno, 41 presenze e 8 gol con la maglia nerazzurra dal 2007 al 2011, compie oggi 46 anni
Il club nerazzurro ha voluto fargli gli auguri con un messaggio postato sui propri canali social ufficiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA