Inter, buon compleanno a Suazo: il messaggio di auguri sui social nerazzurri

L'ex attaccante honduregno, 41 presenze e 8 gol con la maglia nerazzurra dal 2007 al 2011, compie oggi 46 anni
Fabio Alampi Redattore 

Buon compleanno a David Suazo! L'ex attaccante honduregno, 41 presenze e 8 gol con la maglia dell'Inter dal 2007 al 2011, compie oggi 46 anni.

Il club nerazzurro ha voluto fargli gli auguri con un messaggio postato sui propri canali social ufficiali.

