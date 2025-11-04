Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della lotta scudetto analizzando in particolare le dichiarazioni recenti di Antonio Conte.
"Credo che la forza dell'Inter sia soprattutto nelle parole di Conte, che ultimamente nelle proprie dichiarazioni sta sempre coinvolgendo i nerazzurri. Conte sa benissimo del resto che l'ostacolo principale per il tricolore è rappresentato proprio dall'Inter. Questo fa capire quanto il biscione sia considerato nell' ambiente".
