FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mattei: “Conte? Ultimamente coinvolge sempre l’Inter, ecco perché. Sa benissimo…”

ultimora

Mattei: “Conte? Ultimamente coinvolge sempre l’Inter, ecco perché. Sa benissimo…”

Mattei: “Conte? Ultimamente coinvolge sempre l’Inter, ecco perché. Sa benissimo…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato della lotta scudetto analizzando le dichiarazioni recenti di Conte
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della lotta scudetto analizzando in particolare le dichiarazioni recenti di Antonio Conte.

Mattei: “Conte? Ultimamente coinvolge sempre l’Inter, ecco perché. Sa benissimo…”- immagine 2
Getty Images

"Credo che la forza dell'Inter sia soprattutto nelle parole di Conte, che ultimamente nelle proprie dichiarazioni sta sempre coinvolgendo i nerazzurri. Conte sa benissimo del resto che l'ostacolo principale per il tricolore è rappresentato proprio dall'Inter. Questo fa capire quanto il biscione sia considerato nell' ambiente".

(TMW Radio)

Leggi anche
Palmeri: “Mai così male il Napoli in Europa nella storia. Conte ha veramente…”
Conte: “Eintracht? Hanno imparato come si fa il catenaccio italiano. Se una gara...

© RIPRODUZIONE RISERVATA