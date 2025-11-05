FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora San Siro, pagata prima rata da Inter e Milan. Prezzo finale e finanziamenti: i dettagli

ultimora

San Siro, pagata prima rata da Inter e Milan. Prezzo finale e finanziamenti: i dettagli

San Siro, pagata prima rata da Inter e Milan. Prezzo finale e finanziamenti: i dettagli - immagine 1
Inter e Milan hanno ufficializzato l'acquisto di San Siro e dell'area circostante. È notizia di oggi l'ufficializzazione dell'accordo col Comune
Andrea Della Sala Redattore 

Inter e Milan hanno ufficializzato l'acquisto di San Siro e dell'area circostante. È notizia di oggi l'ufficializzazione dell'accordo col Comune e del pagamento della prima rata.

Come spiega Gazzetta, "Lo stadio di San Siro ora appartiene a Milan e Inter, non più al Comune di Milano. Questa mattina è stato completato il rogito, cioè l’acquisto da parte dei club del Meazza e delle aree circostanti. Milan e Inter hanno ricevuto un prestito dalle banche di poco superiore ai 90 milioni e hanno pagato al Comune la prima rata da 73 milioni per l’acquisto dell’area. Il prezzo finale sarà di 197 milioni, a cui sarà da scontare il contributo di 22 milioni garantito dal Comune per il rifacimento del tunnel Patroclo, proprio alle spalle dello stadio, e per le bonifiche dei terreni". 

LEGGI ANCHE

San Siro, pagata prima rata da Inter e Milan. Prezzo finale e finanziamenti: i dettagli- immagine 2

L’incontro di questa mattina è iniziato alle 7.30 nello studio del notaio Filippo Zabban ed è terminato intorno alle 12, al netto delle pratiche burocratiche proseguite all’ora di pranzo. Per il Milan erano presenti il presidente Scaroni, il Chief Financial Officer (Direttore Finanziario) Cocirio e il pool legale. Per l’Inter la consigliera di amministrazione Katy Ralph e Massimiliano Catanese, Chief of Staff. Per il Comune alcuni dirigenti, non il sindaco Sala che si trova in Brasile o altri politici. Il passaggio di proprietà è arrivato dopo una corsa contro il tempo chiusa a cinque giorni dal 10 novembre, giorno in cui – se lo stadio fosse stato ancora di proprietà pubblica – sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello, con conseguente impossibilità di abbattere l'impianto".

San Siro
Getty Images

Milan e Inter hanno chiarito di aver ottenuto il finanziamento dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J. P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari, Banco Bpm e Bper Banca.

"Le resistenze di chi non vuole la demolizione dello stadio e la costruzione di un nuovo impianto non terminano qui. I tribunali nei prossimi mesi saranno inevitabilmente protagonisti. L’Ansa questa mattina ha fatto sapere che la Procura di Milano sta indagando per turbativa d’asta. Il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del Comitato Sì Meazza, ostile alla costruzione del nuovo impianto, è stato sentito dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi. Trotta aveva rivelato che avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma per lui era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette", chiude il quotidiano.

Leggi anche
Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha...
Topalovic in Nazionale maggiore? In Slovenia: “Questione di tempo”. Ma Croazia e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA