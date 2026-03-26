Lukaku rimane in Belgio e non torna a Castel Volturno come avrebbe voluto Conte e il Napoli: è rottura? Compagnoni la pensa così

Matteo Pifferi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 21:16)

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Compagnoni ha commentato così la decisione di Lukaku di non tornare a Napoli ma di curarsi e fare la preparazione in solitaria in Belgio, provocando irritazione in casa Napoli:

“Il fatto di non aver concordato con la Società è stato piuttosto grave, non è possibile. Non voglio dire che questo sia stato un atto di rottura, ma sembra uno strappo. La trovo una cosa inaccettabile. Cioè, è strano che un uomo come Lukaku abbia deciso di partire senza dirlo alla Società, senza concordare un piano con il Napoli.

Lo trovo grave: non credo che se avesse esposto le sue ragioni per andare in Belgio, il Napoli avrebbe alzato le barricate. E’ un atteggiamento grave, gravissimo, sarà difficile ricucire lo strappo con la Società. Lukaku è un giocatore di livello europeo, trovo tutto questo veramente assurdo”.