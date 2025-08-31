BYD, Global Automotive Partner di FC Internazionale Milano, rafforza il suo legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del suo brand con l'Inter U23. A partire dall'esordio della squadra domenica contro la Pro Patria all'U-Power Stadium di Monza, il logo BYD sarà sui pantaloncini ufficiali dell'U23.
BYD rafforza il suo legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del suo brand con l'Inter U23
La decisione di rafforzare il proprio impegno nei confronti del Club conferma la volontà di BYD, già annunciata in occasione dell'evento di lancio della partnership a luglio 2025, di diventare parte integrante del progetto nerazzurro con iniziative e attività trasversali.
(Inter.it)
