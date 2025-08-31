FC Inter 1908
BYD sempre più parte della famiglia Inter: il suo logo sarà sui pantaloncini dell’U23

BYD rafforza il suo legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del suo brand con l'Inter U23
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty

BYD, Global Automotive Partner di FC Internazionale Milano, rafforza il suo legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del suo brand con l'Inter U23. A partire dall'esordio della squadra domenica contro la Pro Patria all'U-Power Stadium di Monza, il logo BYD sarà sui pantaloncini ufficiali dell'U23.

Getty Images

La decisione di rafforzare il proprio impegno nei confronti del Club conferma la volontà di BYD, già annunciata in occasione dell'evento di lancio della partnership a luglio 2025, di diventare parte integrante del progetto nerazzurro con iniziative e attività trasversali.

(Inter.it)

