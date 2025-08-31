Dopo appena una stagione, si conclude l’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter

Gianni Pampinella Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 14:32)

Dopo appena una stagione, si conclude l’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Porto, non è riuscito a lasciare il segno in nerazzurro: 43 presenze complessive, condite da tre reti (una in campionato, una in Champions League e una in Supercoppa italiana).

In Viale della Liberazione si è scelto di puntare su giovani come Francesco Pio Esposito e il nuovo arrivato Ange-Yoan Bonny, aprendo così la strada alla partenza di Taremi, che ha trovato l’intesa con l’Olympiacos. L’operazione porterà nelle casse dell’Inter 2,5 milioni di euro.

"Il valore residuo del calciatore a bilancio non è noto (non essendo ancora disponibili i dati ufficiali dell’esercizio 2024/25) e dipende fondamentalmente dalle commissioni che sono state pagate dai nerazzurri per il suo ingaggio. E’ verosimile comunque ipotizzare una piccola plusvalenza per l’Inter. Se per esempio i nerazzurri avessero pagato 2 milioni di commissioni per portarlo a Milano lo scorso anno, la plusvalenza ammonterebbe a poco più di 1,1 milioni di euro. Per avere una risposta è necessario attendere la pubblicazione del bilancio", sottolinea Calcio e Finanza.

"Sul fronte del risparmio, l’Inter eliminerà dai costi sia la quota ammortamento della stagione 2025/26 (quella appunto legata alle commissioni), sia lo stipendio lordo del giocatore. Taremi ha ricevuto le mensilità di luglio e agosto, motivo per cui l’Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario".

(Calcio e Finanza)