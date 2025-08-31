FC Inter 1908
Dopo appena una stagione, si conclude l’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo appena una stagione, si conclude l’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Porto, non è riuscito a lasciare il segno in nerazzurro: 43 presenze complessive, condite da tre reti (una in campionato, una in Champions League e una in Supercoppa italiana).

In Viale della Liberazione si è scelto di puntare su giovani come Francesco Pio Esposito e il nuovo arrivato Ange-Yoan Bonny, aprendo così la strada alla partenza di Taremi, che ha trovato l’intesa con l’Olympiacos. L’operazione porterà nelle casse dell’Inter 2,5 milioni di euro.

"Il valore residuo del calciatore a bilancio non è noto (non essendo ancora disponibili i dati ufficiali dell’esercizio 2024/25) e dipende fondamentalmente dalle commissioni che sono state pagate dai nerazzurri per il suo ingaggio. E’ verosimile comunque ipotizzare una piccola plusvalenza per l’Inter. Se per esempio i nerazzurri avessero pagato 2 milioni di commissioni per portarlo a Milano lo scorso anno, la plusvalenza ammonterebbe a poco più di 1,1 milioni di euro. Per avere una risposta è necessario attendere la pubblicazione del bilancio", sottolinea Calcio e Finanza. 

"Sul fronte del risparmio, l’Inter eliminerà dai costi sia la quota ammortamento della stagione 2025/26 (quella appunto legata alle commissioni), sia lo stipendio lordo del giocatore. Taremi ha ricevuto le mensilità di luglio e agosto, motivo per cui l’Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario". 

(Calcio e Finanza)

