FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni”

ultimora

Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni”

Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni” - immagine 1
Ospite di TvPlay, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Juve-Inter e del finale della squadra di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Ospite di TvPlay, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Juve-Inter e del finale della squadra di Chivu:

Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni”- immagine 2
Getty Images

"Da Bastoni errore imperdonabile, uno come lui non può fare quel fallo con l'uomo girato di spalle in quella zona di campo. Lì sono stati puniti e la Juve ha ricaricato le energie per il rush finale col gol vittoria. La vittoria non è diciamo così meritata, la Juve si è difesa sotto la linea della palla. Predominio Inter per tutta la partita fino al vantaggio di Thuram, poi solo un episodio poteva riaprirla"

Leggi anche
Ranocchia: “Forza e debolezza Inter sono la stessa cosa. Ha le basi per risolvere il...
Bonanni: “Non vedo un’Inter in crisi e che non segue Chivu. Sicuramente…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA