Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni”

Ospite di TvPlay, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Juve-Inter e del finale della squadra di Chivu:

"Da Bastoni errore imperdonabile, uno come lui non può fare quel fallo con l'uomo girato di spalle in quella zona di campo. Lì sono stati puniti e la Juve ha ricaricato le energie per il rush finale col gol vittoria. La vittoria non è diciamo così meritata, la Juve si è difesa sotto la linea della palla. Predominio Inter per tutta la partita fino al vantaggio di Thuram, poi solo un episodio poteva riaprirla"