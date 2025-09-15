Ospite di TvPlay, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Juve-Inter e del finale della squadra di Chivu:
Cacciatore: "Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni"
Cacciatore: “Inter ha dominato tutta la gara con la Juve. Errore imperdonabile di Bastoni”
Ospite di TvPlay, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di Juve-Inter e del finale della squadra di Chivu
"Da Bastoni errore imperdonabile, uno come lui non può fare quel fallo con l'uomo girato di spalle in quella zona di campo. Lì sono stati puniti e la Juve ha ricaricato le energie per il rush finale col gol vittoria. La vittoria non è diciamo così meritata, la Juve si è difesa sotto la linea della palla. Predominio Inter per tutta la partita fino al vantaggio di Thuram, poi solo un episodio poteva riaprirla"
