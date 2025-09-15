FC Inter 1908
L'ex difensore dell'Inter, intervenuto al programma tv Pressing, ha parlato dell'inizio stentato dei nerazzurri con due sconfitte
L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, intervenuto al programma tv Pressing, ha parlato dell'inizio stentato dei nerazzurri con due sconfitte:

"L'Inter è una squadra forte, si piace, gli piace uscire da dietro. In determinati momenti devi essere più brutto e Chivu l'ha detto chiaramente. Sicuramente al tifoso dell'Inter ha dato fastidio il comportamento di Thuram. La forza e la debolezza dell'Inter sono la stessa cosa: vuole uscire sempre pulita, sempre bella. Deve tornare in quella modalità in cui hai paura di prendere gol e perdere. L'Inter ha le basi per risolvere questo problema". 

