"L'Inter è una squadra forte, si piace, gli piace uscire da dietro. In determinati momenti devi essere più brutto e Chivu l'ha detto chiaramente. Sicuramente al tifoso dell'Inter ha dato fastidio il comportamento di Thuram. La forza e la debolezza dell'Inter sono la stessa cosa: vuole uscire sempre pulita, sempre bella. Deve tornare in quella modalità in cui hai paura di prendere gol e perdere. L'Inter ha le basi per risolvere questo problema".