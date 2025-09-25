Pisacane, senza scoprire troppo le carte, sta provando e riprovando le sue strategie per provare a fare punti anche con i nerazzurri. Giá da ieri si stanno allenando regolarmente Mina, Obert e Folorunsho, rimasti fuori nella gara alla Domus in Coppa. Sulla strada del recupero Luvumbo, parzialmente in gruppo. Radunovic e Pintus invece impegnati in un lavoro personalizzato di recupero dagli ultimi infortuni. A rischio Zappa, uscito contro il Frosinone prima dell'intervallo per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Anche oggi è rimasto a riposo.